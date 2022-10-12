В ЕС отказались признавать паспорта ряда россиян

Послы ЕС согласовали позицию по непризнанию российских паспортов, выданных жителям присоединившихся к РФ территорий. Об этом сообщается в заявлении Чехии, председательствующей в Совете ЕС.

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Также ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Абхазии и Южной Осетии.

«Паспорта не будут действительны для получения визы и въезда в шенгенскую зону», - подчеркивается в сообщении.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддерживают это решение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы этих территорий подписали договоры о вступлении в состав России.

Еще 11 июля Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех украинцев. В предыдущих версиях указа речь шла о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.