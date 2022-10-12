Байден рассказал о публичных предупреждениях Путину

«Когда я говорю об этом, я говорю это Путину. Он, по сути, не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, как будто это разумно», — заявил американский президент.

В этом же интервью американский президент заявил, что не думает, что Путин пойдет на применение ядерного оружия. При этом Байден считает, что со стороны мирового лидера одной из крупнейших ядерных держав безответственно говорить о том, что он может это сделать. Байден предупредил, что использование ядерного оружия в конфликте на Украине приведет к ужасному исходу.