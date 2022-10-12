Байден рассказал о публичных предупреждениях Путину

Президент США Джо Байден заявил, что ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину последствия угроз применения ядерного оружия. Об этом сам американский лидер рассказал в интервью CNN.
По словам Байдена, свои публичные выступления об опасности применения ядерного оружия он в том числе адресует Путину.
«Когда я говорю об этом, я говорю это Путину. Он, по сути, не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, как будто это разумно», — заявил американский президент.
В этом же интервью американский президент заявил, что не думает, что Путин пойдет на применение ядерного оружия. При этом Байден считает, что со стороны мирового лидера одной из крупнейших ядерных держав безответственно говорить о том, что он может это сделать. Байден предупредил, что использование ядерного оружия в конфликте на Украине приведет к ужасному исходу.
12 октября Байден заявил об отсутствии смысла во встрече с Путиным. «Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — подчеркнул американский лидер.