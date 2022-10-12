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43 минуты назад

Генсек Столтенберг: НАТО будет делать акцент на поставки Украине систем ПВО

Газета.Ruиещё 2

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран – членов альянса заявил, что НАТО сосредоточится в поставках вооружений для Украины на системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек Столтенберг: НАТО будет делать акцент на поставки Украине систем ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Столтенберга, Киев нуждается в большем количестве ПВО для защиты гражданских объектов на фоне «беспрецедентной эскалации».

«Мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что все страны – участницы альянса готовы помогать Украине так долго, как потребуется.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто говорил, что его страна заручилась поддержкой от стран — членов НАТО на случай возникновения прямой угрозы, несмотря на то, что Финляндия еще не является фактическим членом Североатлантического альянса.

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