Генсек Столтенберг: НАТО будет делать акцент на поставки Украине систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран – членов альянса заявил, что НАТО сосредоточится в поставках вооружений для Украины на системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Столтенберга, Киев нуждается в большем количестве ПВО для защиты гражданских объектов на фоне «беспрецедентной эскалации».

«Мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что все страны – участницы альянса готовы помогать Украине так долго, как потребуется.