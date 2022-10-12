В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
49 минут назад

К аэропорту Астаны стянули военную технику перед визитом Путина

Мария Иванова

К аэропорту Астаны стянули военную технику, на дорогу в центр города направили усиленные наряды полиции перед саммитами с участием президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

К аэропорту Астаны стянули военную технику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также саммит «Центральная Азия - Россия». Астану посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.

В МИД Казахстана ранее заявили, что Путин подтвердил участие во всех трех саммитах.

Эрдоган говорил, что надеется встретиться с Путиным в Астане. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана готовятся.

«Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра [13 октября - прим.ред.]», - сказал Песков.

Темами переговоров, по его словам, станут Украина, «весьма многогранные» двусторонние отношения и «обмен мнениями по текущим делам».

В мире,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители