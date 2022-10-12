К аэропорту Астаны стянули военную технику, на дорогу в центр города направили усиленные наряды полиции перед саммитами с участием президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.
С 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также саммит «Центральная Азия - Россия». Астану посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.
В МИД Казахстана ранее заявили, что Путин подтвердил участие во всех трех саммитах.
Эрдоган говорил, что надеется встретиться с Путиным в Астане. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана готовятся.
«Да, определенность появилась. Действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра [13 октября - прим.ред.]», - сказал Песков.
Темами переговоров, по его словам, станут Украина, «весьма многогранные» двусторонние отношения и «обмен мнениями по текущим делам».