СМИ: переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик

Еврокомиссия в своем отчете о прогрессе стран, желающих присоединиться к Евросоюзу, признала, что переговоры о вступлении Турции по-прежнему находятся в тупике. Об этом со ссылкой на газету Die Welt пишет ТАСС.

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Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, и пока речи о ее присоединении к Евросоюзу не идет.

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«Переговоры с Турцией о вступлении по-прежнему находятся в тупике. Турция не изменила негативную тенденцию для вступления в Евросоюз», - привело издание выдержку из отчета Еврокомиссии.

В документе подчеркивается, что в Турции отмечается «серьезный регресс» в области демократии, верховенства закона, основных прав, а также независимости судебной системы.

При этом Еврокомиссия отметила важную стратегическую роль Турции и выразила заинтересованность в развитии отношений с ней «на основе сотрудничества и взаимных интересов». Также в ЕК высоко оценили посреднические усилия турецкого правительства в ходе украинского кризиса, но упрекнули Анкару в отказе присоединиться «к ограничительным мерам ЕС».

«Вызывает обеспокоенность свободное обращение товаров, в том числе товаров, которые могут быть использованы в военных и невоенных целях в рамках Таможенного союза между Турцией и ЕС», - отмечается в отчете.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации. Также ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза. Однако Турция отказалась присоединиться к санкциям, выступив посредником между Россией и Украиной.