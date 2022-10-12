В Запорожье высказались о запуске ЗАЭС

Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожскую АЭС пока не будут запускать из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Балицкого, безопасную зону вокруг ЗАЭС не получится создать до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута как минимум на сто километров, отмечает РИА Новости.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.