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1 час назад

В Запорожье высказались о запуске ЗАЭС

Мария Иванова

Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожскую АЭС пока не будут запускать из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В Запорожье высказались о запуске ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Балицкого, безопасную зону вокруг ЗАЭС не получится создать до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута как минимум на сто километров, отмечает РИА Новости.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

Глава администрации Энергодара Александр Волга 12 октября сообщил, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд станции, ЗАЭС перевели на резервные источники генерации.

В мире,Евгений Балицкий,МАГАТЭ,
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