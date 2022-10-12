Появилась новая петиция о возвращении Украине ядерного статуса

«Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту», — говорится в петиции.