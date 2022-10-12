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1 час назад

На сайте Зеленского появилась новая петиция о возвращении Украине ядерного статуса

Газета.Ru

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция о возвращении стране ядерного статуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Появилась новая петиция о возвращении Украине ядерного статуса
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Автор петиции отмечает, что Украина может быть независимой, только имея ядерный статус. Иначе страна прекратит существование в границах 1991 года.

«Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту», — говорится в петиции.

По информации агентства, петицию зарегистрировали во вторник. Она набрала более 80 голосов из необходимых для ее рассмотрения 25 тысяч.

Ранее глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что Украина морально готова к отказу от безъядерного статуса.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,
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