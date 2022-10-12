В США обстреляли автомобиль посольства Азербайджана

Автомобиль посольства Азербайджана в США подвергся обстрелу в Вашингтоне. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

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По их информации, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября. Ведомство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, а также представило снимки с камер наблюдения.

Как сообщает «Интерфакс», временный поверенный США в Баку был вызван в МИД Азербайджана. Ему выразили серьезную обеспокоенность и недовольство произошедшим инцидентом, а также доведены требования обеспечения безопасности азербайджанского дипломатического представительства.