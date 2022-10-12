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21 минуту назад

Премьер Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" якобы может стоять РФ

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия якобы может стоять за аварией на польском участке нефтепровода "Дружба". Его цитирует ТАСС.

В Польше усмотрели «следы Кремля» в ЧП на нефтепроводе «Дружба»
Фото: John Thys/ReutersJohn Thys/Reuters

По словам главы польского правительства, в настоящее время точно неизвестно, кто стоит за произошедшей аварией, "случайность это или акт диверсии".

"Соответствующие службы все выясняют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть ответственными и только тогда подтверждать предположения [когда завершится разбирательство]", — сказал Моравецкий.

Недавно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность, которая была, вроде бы, устранена.

До этого представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе могла быть вызвана случайным повреждением. 12 октября сообщалось, что на одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку.

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