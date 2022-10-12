В Польше усмотрели «следы Кремля» в ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия якобы может стоять за аварией на польском участке нефтепровода "Дружба". Его цитирует ТАСС.

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По словам главы польского правительства, в настоящее время точно неизвестно, кто стоит за произошедшей аварией, "случайность это или акт диверсии".

"Соответствующие службы все выясняют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть ответственными и только тогда подтверждать предположения [когда завершится разбирательство]", — сказал Моравецкий.

Недавно вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность, которая была, вроде бы, устранена.