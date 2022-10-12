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55 минут назад

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС

Никита Бородкин

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас станция поддерживается благодаря резервным источникам генерации.

Позже председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что энергоснабжение ЗАЭС восстановлено, сообщил ТАСС.

Напомним, что 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. Нового гендиректора станции назначит Росимущество.

11 октября глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что информация о подключении станции к российской не соответствует действительности. По его словам, энергопотребности ЗАЭС обеспечивались по днепровской линии электропередач с территории Украины.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

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