Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС

Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд Запорожской АЭС. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

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Он отметил, что сейчас станция поддерживается благодаря резервным источникам генерации.

Позже председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что энергоснабжение ЗАЭС восстановлено, сообщил ТАСС.

Напомним, что 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. Нового гендиректора станции назначит Росимущество.

11 октября глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что информация о подключении станции к российской не соответствует действительности. По его словам, энергопотребности ЗАЭС обеспечивались по днепровской линии электропередач с территории Украины.