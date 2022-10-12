В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
21 минуту назад

СМИ: воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, в том числе в Одесской и Полтавской. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, издание «Страна.ua» опубликовало в своем Telegram-канале карту, где отмечены регионы, в которых объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам. В Львовской области были уничтожены две электроподстанции.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целями массированных ударов являются энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

В мире,взрывы киев,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители