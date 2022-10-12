Воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, в том числе в Одесской и Полтавской. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

В частности, издание «Страна.ua» опубликовало в своем Telegram-канале карту, где отмечены регионы, в которых объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена 10 октября. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. 11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам. В Львовской области были уничтожены две электроподстанции.