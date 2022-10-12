Политолог: Зеленский надоел Вашингтону

«Зеленский начинает надоедать. И не только он один, но и другие представители украинской правящей элиты своим беспардонным хамством, жлобством и неумением себя вести в приличном обществе. Люди, которые считают, что весь мир им должен, а они никому и никогда, не могут не вызвать серьезного раздражения», — сказал Батюк в интервью РИА «Новости».