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21 минуту назад

Политолог Батюк: Зеленский надоел Вашингтону

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский, как и другие представители правящей украинской элиты, начинает надоедать Белому дому своим хамством и жалобами. Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Политолог: Зеленский надоел Вашингтону
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Зеленский начинает надоедать. И не только он один, но и другие представители украинской правящей элиты своим беспардонным хамством, жлобством и неумением себя вести в приличном обществе. Люди, которые считают, что весь мир им должен, а они никому и никогда, не могут не вызвать серьезного раздражения», — сказал Батюк в интервью РИА «Новости».

По мнению политолога, Белый дом готов завершить затянувшийся конфликт. При этом американские политики понимают, что нынешнее руководство Украины будет лишь «мешать этому неизбежному процессу».

Ранее бывший чиновник Белого дома рассказал в интервью The Washington Post о том, как президент США Джо Байден в личной беседе с Зеленским посоветовал политику перестать жаловаться на недостаток помощи со стороны Вашингтона. В противном случае американскому лидеру будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса страны, уточняет «Ридус».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ИСКРАН,
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