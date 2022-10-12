Боррель допустил невыполнение НАТО данных России обещаний

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что НАТО могла не выполнить данные России обещания, но это не оправдывает украинский кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Борреля в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.
По словам Борреля, его не устраивают доводы о невыполненных обещаниях НАТО, которыми многие люди, в том числе его друзья, оправдывают российско-украинский конфликт.
«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», - подчеркнул он.
Глава дипломатии ЕС добавил, что обязательства Евросоюза перед Украиной многочисленны, включают в себя как финансовые, так и военные аспекты, «и так должно оставаться».
На пресс-конференции в 2021 году президент РФ Владимир Путин заявил, что в 1990-х годах страны Запада обещали России не расширять НАТО на восток.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке?» - отмечал он.
Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещаний не расширяться: в учредительном договоре организации прописано правило, что двери НАТО открыты для любой европейской страны.
«И союзники категорически отрицают, что когда-либо обещали что-либо подобное», - подчеркнул Столтенберг.