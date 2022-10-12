Боррель допустил невыполнение НАТО данных России обещаний

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке?» - отмечал он.