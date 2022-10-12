В Хмельницком заявили об отключении электроэнергии

Большая часть города Хмельницкий остается без света, не работает городской электротранспорт, ограничена подача воды. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Александр Симчишин.
Сегодня утром он сообщил, что по состоянию на 8.00 удалось практически восстановить электроснабжение в городе, за исключением ряда объектов, также на маршруты вышли троллейбусы.
«Напоминаю всем об экономном потреблении электроэнергии! Это чрезвычайно важно!» - написал градоначальник.
Однако уже через час он опубликовал новое сообщение, в котором заявил об аварийном отключении электроснабжения в большей части Хмельницкого.
«В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают над переподключением сети», - пояснил Александр Симчишин.
10 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 11 октября нанесение ударов было продолжено. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов были уничтожены две электроподстанции во Львовской области.