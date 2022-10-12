В Хмельницком заявили об отключении электроэнергии

Большая часть города Хмельницкий остается без света, не работает городской электротранспорт, ограничена подача воды. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Александр Симчишин.

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Сегодня утром он сообщил, что по состоянию на 8.00 удалось практически восстановить электроснабжение в городе, за исключением ряда объектов, также на маршруты вышли троллейбусы.

«Напоминаю всем об экономном потреблении электроэнергии! Это чрезвычайно важно!» - написал градоначальник.

Однако уже через час он опубликовал новое сообщение, в котором заявил об аварийном отключении электроснабжения в большей части Хмельницкого.

«В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают над переподключением сети», - пояснил Александр Симчишин.