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14 минут назад

В Хмельницком заявили об отключении электроэнергии

Алиса Селезнёва

Большая часть города Хмельницкий остается без света, не работает городской электротранспорт, ограничена подача воды. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Александр Симчишин.

В Хмельницком заявили об отключении электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня утром он сообщил, что по состоянию на 8.00 удалось практически восстановить электроснабжение в городе, за исключением ряда объектов, также на маршруты вышли троллейбусы.

«Напоминаю всем об экономном потреблении электроэнергии! Это чрезвычайно важно!» - написал градоначальник.

Однако уже через час он опубликовал новое сообщение, в котором заявил об аварийном отключении электроснабжения в большей части Хмельницкого.

«В течение часа будет ограничено водоснабжение. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают над переподключением сети», - пояснил Александр Симчишин.

10 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. 11 октября нанесение ударов было продолжено. В Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты поражены. В результате ударов были уничтожены две электроподстанции во Львовской области.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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