Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную военную помощь США

Президент США Джо Байден предупреждал украинского коллегу Владимира Зеленского, что ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным и не перестанет говорить, что помощи недостаточно. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Зеленский неоднократно и публично призывал США и другие западные страны сделать больше - направить дополнительное вооружение и ввести более жесткие санкции против России - хотя Байден и Конгресс уже направляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современного оружия.

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Как отмечает WP, Байден как коллега-политик понимал, что Зеленский должен действовать решительно, но в частном порядке объяснял ему, что жалобы могут снизить поддержку Украины.

По словам представителей Белого дома, Байден и Зеленский регулярно общаются с конца февраля, обычно раз в две-три недели. После массированного удара России 10 октября они поговорили снова, Байден осудил Москву и пообещал предоставить Украине «поддержку, необходимую для самозащиты».

Сейчас Байден изо всех сил старается сохранить то, что стало центральной миссией его президентства - сохранение глобальной и внутриамериканской коалиций, поддерживающих Украину, считает WP.

По мере того, как конфликт приближается к своей первой зиме, некоторые союзники США сталкиваются с экономическими препятствиями, а некоторые республиканцы начинают скептически относятся к миллиардам направляемой Украине помощи.

«Трещины в политической поддержке» помощи Украине, вероятно, значительно увеличатся, если республиканцы вернут себе Палату представителей 8 ноября.

Опрос Pew Research показал, что доля американцев, крайне или сильно обеспокоенных поражением Украины, упала с 55 процентов в мае до 38 процентов в сентябре. Среди республиканцев и сторонников республиканцев 32 процента говорят, что США оказывают слишком большую поддержку Киеву, в марте их было девять процентов.

США выделили Украине около 44 миллиарда долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.