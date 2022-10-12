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19 минут назад

Источник: «Наблюдатели» G7 на Украине станут военными целями

Национальная Служба Новостейиещё 1

«Наблюдатели» стран Группы семи (G7) в случае отправки на Украину станут законными военными целями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Наблюдателей» G7 предостерегли от принятия предложения Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 разместить в стране международных наблюдателей, пишет Ura.ru. Предполагается, что иностранные представители будут находиться на северной границе и контролировать ситуацию с безопасностью.

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«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — рассказал собеседник агентства.

Зеленский накануне попросил у стран «семерки» помощи в создании «воздушного щита» для Украины. Для этого Киев просит предоставить современные и эффективные системы ПВО, отмечает телеканал «360».

В мире,Владимир Зеленский,
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