«Наблюдателей» G7 предостерегли от принятия предложения Зеленского

«Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — рассказал собеседник агентства.