В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
16 минут назад

Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым

Елена Прошина

Европейские государства, призывающие Украину напасть на Крым и вернуть республику в состав государства, не осознают реальность. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар, передает РИА Новости.

Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что нападение на Крымский полуостров обернется для Киева серьезными проблемами, так как украинские военнослужащие столкнуться с сопротивлением местных жителей. Жирар отметил, что сопротивление окажут не только жители Крыма, но и вся Россия в целом, и попытка вернуть полуостров обернется для Киева провалом.

По его словам, европейские страны, которые призывали Украину атаковать Крым, «далеки от реальности», так как местные жители «чувствуют себя русскими» и готовы защищаться. Атака на Крымский полуостров непременно вызовет реакцию у жителей всей России, считает Жирар.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила, что стратегия Киева по возвращению Крыма в состав страны изменилась, теперь эту цель планируют достичь военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это указал, что тема принадлежности полуострова закрыта. Чего бы ни хотели власти Киева, Крым останется под контролем РФ, пояснил он.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители