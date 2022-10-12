Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым

Европейские государства, призывающие Украину напасть на Крым и вернуть республику в состав государства, не осознают реальность. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что нападение на Крымский полуостров обернется для Киева серьезными проблемами, так как украинские военнослужащие столкнуться с сопротивлением местных жителей. Жирар отметил, что сопротивление окажут не только жители Крыма, но и вся Россия в целом, и попытка вернуть полуостров обернется для Киева провалом.

По его словам, европейские страны, которые призывали Украину атаковать Крым, «далеки от реальности», так как местные жители «чувствуют себя русскими» и готовы защищаться. Атака на Крымский полуостров непременно вызовет реакцию у жителей всей России, считает Жирар.