Европейские государства, призывающие Украину напасть на Крым и вернуть республику в состав государства, не осознают реальность. Такое заявление сделал обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что нападение на Крымский полуостров обернется для Киева серьезными проблемами, так как украинские военнослужащие столкнуться с сопротивлением местных жителей. Жирар отметил, что сопротивление окажут не только жители Крыма, но и вся Россия в целом, и попытка вернуть полуостров обернется для Киева провалом.
По его словам, европейские страны, которые призывали Украину атаковать Крым, «далеки от реальности», так как местные жители «чувствуют себя русскими» и готовы защищаться. Атака на Крымский полуостров непременно вызовет реакцию у жителей всей России, считает Жирар.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила, что стратегия Киева по возвращению Крыма в состав страны изменилась, теперь эту цель планируют достичь военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это указал, что тема принадлежности полуострова закрыта. Чего бы ни хотели власти Киева, Крым останется под контролем РФ, пояснил он.