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52 минуты назад

WP: Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь со стороны США

Газета.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден попросил украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную военную помощь США
Фото: Ukrainian Presidential Press ServiceUkrainian Presidential Press Service

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно требовал от США оружие, боеприпасы и военную технику, хотя Киев и так уже получили беспрецедентные объемы помощи.

"Байден сказал украинскому лидеру в частной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если тот покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно", - рассказал собеседник WP.

По информации газеты, в вопросе поддержки Украины в политической элите США назревает раскол, который может усугубиться после ноябрьских выборов в конгресс. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном брифинге, что американские власти планируют передать первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS в ближайшем будущем.

10 октября Байден в разговоре с Зеленским пообещал продолжить военную поддержку Киева, в том числе поставками "современных систем противовоздушной обороны".

В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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