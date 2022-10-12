Байден попросил Зеленского перестать жаловаться на недостаточную военную помощь США

Президент США Джо Байден попросил украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service Ukrainian Presidential Press Service

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно требовал от США оружие, боеприпасы и военную технику, хотя Киев и так уже получили беспрецедентные объемы помощи.

"Байден сказал украинскому лидеру в частной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если тот покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно", - рассказал собеседник WP.

По информации газеты, в вопросе поддержки Украины в политической элите США назревает раскол, который может усугубиться после ноябрьских выборов в конгресс. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном брифинге, что американские власти планируют передать первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS в ближайшем будущем.