Байден: ошибки в конфликте на Украине могут быть чреваты «Армагеддоном»

Военный конфликт на территории Украины может сопровождаться просчетами и ошибками, которые в итоге приведут к «Армагеддону». Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

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Он отметил, что президент России Владимир Путин не может и дальше безнаказанно говорить о применении ядерного оружия. Байден подчеркнул, что «ошибки» и «просчеты» в этом направлении могут обернуться «Армагеддоном».

Агентство отмечает, что ранее Джо Байден на мероприятии Демократической партии заявил, что впервые со времен Карибского кризиса 1962 года мир столкнулся с перспективой «Армагеддона». Байден заверил, что достаточно хорошо знает своего коллегу Владимира Путина, поэтому убежден, что он «не шутит», говоря о применении ядерного оружия.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что слова главы Белого дома о перспективе «Армагеддона» не основаны на новых данных разведки США. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны Российской Федерации.