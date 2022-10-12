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9 минут назад

Байден: ошибки в конфликте на Украине могут быть чреваты «Армагеддоном»

Елена Прошина

Военный конфликт на территории Украины может сопровождаться просчетами и ошибками, которые в итоге приведут к «Армагеддону». Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Байден: ошибки в конфликте на Украине могут быть чреваты «Армагеддоном»
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что президент России Владимир Путин не может и дальше безнаказанно говорить о применении ядерного оружия. Байден подчеркнул, что «ошибки» и «просчеты» в этом направлении могут обернуться «Армагеддоном».

Агентство отмечает, что ранее Джо Байден на мероприятии Демократической партии заявил, что впервые со времен Карибского кризиса 1962 года мир столкнулся с перспективой «Армагеддона». Байден заверил, что достаточно хорошо знает своего коллегу Владимира Путина, поэтому убежден, что он «не шутит», говоря о применении ядерного оружия.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что слова главы Белого дома о перспективе «Армагеддона» не основаны на новых данных разведки США. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что все, кто говорят о повышенных рисках применения ядерного оружия, ведут себя безответственно.

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