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37 минут назад

Байден назвал единственную тему, которую он готов обсудить с Путиным

Вечерняя Москва

Президент США Джо Байден не видит никакого смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Однако есть одна тема, которую они могли бы обсудить. Об этом Байден рассказал в среду, 12 октября.

Байден назвал тему, которую он готов обсудить с Путиным
Фото: whitehousewhitehouse

— Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: «я хочу поговорить о Грайнер», то это возможно, — рассказал президент.

Однако сам Байден считает такое весьма маловероятным, передает его слова РИА Новости.

В начале августа в США заявили, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что российским властям было сделано «существенное» предложение и администрация Штатов настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.

В мире,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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