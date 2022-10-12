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46 минут назад

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

Газета.Ruиещё 3

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.

Байден рассказал, верит ли в возможность применения РФ ядерного оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден.

В то же время, по словам Байдена, в США обсуждают вероятность такого события. Однако американский президент не стал говорить о последствиях, которые могут грозить России, если власти страны применят ядерное оружие.

На прошлой неделе Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент.

Американский президент сказал, что существует угроза «ядерного Армагеддона».

Экс-президент США Дональд Трамп назвал такие рассуждения небрежными, а бывший госсекретарь США Майк Помпео счел эти слова безрассудными.

При этом ранее в Белом доме и Пентагоне заявляли, что не располагают данными, что Россия может применить ядерное оружие.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Пентагон,
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