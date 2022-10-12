Байден рассказал, верит ли в возможность применения РФ ядерного оружия

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия.
«Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден.
В то же время, по словам Байдена, в США обсуждают вероятность такого события. Однако американский президент не стал говорить о последствиях, которые могут грозить России, если власти страны применят ядерное оружие.
На прошлой неделе Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент.
Американский президент сказал, что существует угроза «ядерного Армагеддона».
Экс-президент США Дональд Трамп назвал такие рассуждения небрежными, а бывший госсекретарь США Майк Помпео счел эти слова безрассудными.
При этом ранее в Белом доме и Пентагоне заявляли, что не располагают данными, что Россия может применить ядерное оружие.