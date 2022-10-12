Западные СМИ одобряют атаку Украины на Крымский мост

Теракт на Крымском мосту был скоординирован НАТО, западные СМИ умышленно умалчивают об этом. Такое мнение выразил международный аналитик и эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро, передает РИА Новости.

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Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. После этого семь топливных цистерн железнодорожного состава загорелись. Два автомобильных подлета моста в результате инцидента частично обрушились, однако арка над его судоходной частью не пострадала. Следственный комитет РФ указал, что в результате взрыва три человека погибли. Они считают, что организаторы и исполнители теракта — специальные службы Украины.

Аналитик Орландо Ромеро считает, что инцидент на Крымском мосту был скоординирован НАТО, так как у альянса есть «политический и геотерриториальный аспекты». Он добавил, что западные СМИ одобряют эту акцию, так как замалчивают ее и, следовательно, поддерживают.

Ромеро указал, что атака на Крымский мост обусловлена не только тем, что транспортные артерии — приоритетные цели для ударов в ходе боевых действий, но и желанием показать военное могущество Киева.