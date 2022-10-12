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9 минут назад

Президент ОАЭ подтвердил Путину готовность продолжать посредничество между Украиной и РФ

Елена Прошина

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и после подтвердил свою готовность выступить посредником между Россией и Украиной для прекращения военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

Президент ОАЭ дал Путину обещание по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Россию во вторник. С момента вступления в свою новую должность он впервые посетил РФ.

В материале говорится, что президент России высоко оценил усилия ОАЭ, руководство страны «подтвердило готовность продолжать посреднические действия».

Кроме того, президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил Путину о позиции Украины по ряду вопросов.

В ходе встречи Путин также рассказал о росте товарооборота ОАЭ и РФ, который в этом году составил 17%. Он отметил, что в 2021 году рост товарооборота составил 65%. В 2022 году, несмотря на боевые действия на Украине и западные санкции, рост продолжился, хотя этот показатель упал до 17%. Путин считает, что двусторонние отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов развиваются «очень успешно».

В мире,Владимир Путин,
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