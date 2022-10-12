США накажут талибов из-за ущемления прав женщин

Как говорится в сообщении, Вашингтон ввел визовые ограничения против бывших и нынешних членов «Талибан», которые ранее захватили власть в Афганистане. Санкции также коснутся негосударственных групп безопасности и всех лиц, которые каким-либо образом причастны к подавлению прав женщин в Афганистане путем насилия или ограничительной политики.

Агентство напоминает, что в августе прошлого года члены движения «Талибан» начали наступление на правительство Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Следующие две недели граждане Запада и многие сотрудничавшие с американской стороны жители Афганистана эвакуировались из страны через защищаемый США аэропорт Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули территорию Афганистана, что положило конец их 20-летнему военному присутствию в стране. В сентябре движение «Талибан» представило состав временного правительства.