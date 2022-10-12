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13 минут назад

США вводят визовые ограничения против талибов из-за ущемления прав женщин

Елена Прошина

США решили ввести ограничения на выдачу виз представителям движения «Талибан» (признано террористическим, находится под санкциями ООН), так как их политика ущемляет права женщин. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новость.

США накажут талибов из-за ущемления прав женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Вашингтон ввел визовые ограничения против бывших и нынешних членов «Талибан», которые ранее захватили власть в Афганистане. Санкции также коснутся негосударственных групп безопасности и всех лиц, которые каким-либо образом причастны к подавлению прав женщин в Афганистане путем насилия или ограничительной политики.

Агентство напоминает, что в августе прошлого года члены движения «Талибан» начали наступление на правительство Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Следующие две недели граждане Запада и многие сотрудничавшие с американской стороны жители Афганистана эвакуировались из страны через защищаемый США аэропорт Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули территорию Афганистана, что положило конец их 20-летнему военному присутствию в стране. В сентябре движение «Талибан» представило состав временного правительства.

В мире,Энтони Блинкен,Талибан,ООН,
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