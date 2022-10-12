Министры обороны НАТО обсудят помощь Украине и усиление альянса

Конфликт на Украине будет в центре внимания открывающегося в среду двухдневного заседания министров обороны 30 стран - членов НАТО. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс обсудит увеличение военной помощи Киеву. Кроме того, на полях мероприятия пройдет встреча контактной группы по координации военной помощи Украине.

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Другие темы заседания - усиление обороны и сдерживания НАТО, в частности намерение увеличить запасы вооружений альянса, а также меры по защите критически важной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках".

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"Министры обороны стран НАТО встретятся в важный для трансатлантической безопасности момент. Мы рассмотрим наш прогресс в укреплении сдерживания и обороны НАТО. Мы и дальше будем усиливать защиту нашей критически важной инфраструктуры в свете диверсии на Nord Stream. И мы будем усиливать и поддерживать нашу помощь Украине", - заявил Столтенберг.

Помощь Украине

На встрече 12-13 октября страны НАТО договорятся о наращивании военной помощи Украине, сообщил генсек альянса. "Мы сохраним и усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территорию", - сказал Столтенберг. Он также отметил, что альянс приветствует предоставление Украине продвинутых систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников станет одним из участников заседания НАТО и встречи контактной группы по координации военной помощи Киеву. Последняя пройдет в среду на полях заседания министров обороны.

По словам Столтенберга, поддержка Киева со стороны Североатлантического альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта, хотя НАТО и не является его стороной. "НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль. Союзники остаются едины в вопросах суверенитета Украины и ее самообороны", - отметил он.

"Северные потоки" и защита инфраструктуры

НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры государств - членов альянса после диверсии на "Северных потоках", заявил Столтенберг. "Мы предпримем дальнейшие шаги по усилению нашей устойчивости и защиты нашей критической инфраструктуры", - сказал он, подчеркнув, что любые атаки на критическую инфраструктуру НАТО "получат коллективный ответ" союзников по альянсу.

По его словам, Североатлантический альянс ждет итогов расследования диверсии на "Северных потоках", оценка ЧП может быть дана только после их обнародования. При этом генсек добавил, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне. "Мы можем принять меры в рамках пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся. Мы можем принять соответствующее решение в контексте пятой статьи. Это будет наше решение в конкретном случае при наличии обоснований", - сказал он.

Увеличение запасов альянса

Министры обороны стран НАТО примут решение об увеличении запасов вооружений альянса, сообщил Столтенберг. "На этой встрече министров мы примем решение об увеличении запасов боеприпасов и оборудования", - сказал он.

Министры также намерены использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы проинформировать промышленность о потребностях альянса, что необходимо для наращивания производства.

По словам Столтенберга, НАТО необходимо увеличивать запасы вооружений, чтобы продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется. Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, заявил он. "Важно, чтобы Украина победила. Потому что если [президент России Владимир] Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией", - считает он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна быть готова к долгой войне на Украине. "Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине", - добавил он.

Ядерные учения

Столтенберг также сообщил, что министры обсудят и давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию" под названием Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), они пройдут на следующей неделе. "Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <...> Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения", - сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, риск эскалации только возрастет, если НАТО даст повод для "недопонимания и просчетов со стороны Москвы" в том, что касается готовности альянса защищать своих партнеров.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, но продолжает внимательно наблюдать за объектами ядерной военной инфраструктуры РФ.

Глава Североатлантического альянса также отметил, что ядерную войну "нельзя выиграть, а потому и не следует даже начинать". В связи с этим, утверждал он, России "необходимо дать понять, что в случае применения ядерного оружия, включая тактическое, для нее наступят серьезные последствия". НАТО же "подготовлено к нападению любым способом" на кого-либо из своих членов, "включая ядерное", подчеркнул Столтенберг.

Экстренный саммит?

НАТО в настоящее время оценивает необходимость проведения экстренного саммита из-за конфликта на Украине, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее о том, что в альянсе изучают такую возможность, сообщило агентство Рейтер.

"Мы постоянно консультируемся со странами-членами и уже провели три саммита в этом году. И проведем еще, если будет нужно. В настоящее время мы оцениваем необходимость (проведения саммита - прим. ТАСС)", - сказал он, подчеркнув, что альянс объявит, когда сочтет необходимым провести экстренный саммит.