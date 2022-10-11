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8 минут назад

Маск отказался участвовать в урегулировании конфликта на Украине

News.ru

Американский бизнесмен Илон Маск не увидел смысла в подключении в качестве посредника к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Причину отсутствия собственной заинтересованности он объяснил различиями в позициях сторон. Об этом он сообщил в своем Twitter, отвечая на вопрос пользователя.

Маск отказался участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маска спросили, не хочет ли он провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного плана. Предприниматель ответил, что подобная инициатива не имеет смысла.

Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет, — написал Маск.

Ранее Илон Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России.

Илон Маск ответил на вопрос о беседе с Путиным

Предприниматель также подчеркнул, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.

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