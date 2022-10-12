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34 минуты назад

Боррель признал, что НАТО не выполнил данных России обещаний

Ura.Ruиещё 3

НАТО, вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине.

Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед РФ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС.

Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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