НАТО , вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России . С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине .

«НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС.

Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.