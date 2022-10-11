Госдеп назвал пути решения конфликта на Украине

Диалог о судьбе конфликта на Украине в конечном счете должен пройти между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Подобным образом он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности РФ к переговорам с Западом на тему Украины. Слова представителя Госдепа приводит РИА Новости.

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По словам Прайса, если Россия демонстрирует серьезный настрой в отношении переговоров с Украиной, то, как полагают в Вашингтоне, Москве следует немедленно прекратить обстрелы украинских населенных пунктов.

В противном случае это останется лишь пустыми словами, — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что нынешние заявления Москвы о переговорах в США рассматривают «как позерство» и не видят «конструктивного и легитимного предложения» к участию в диалогах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, если этого пожелают его западные партнеры. По его мнению, Зеленский может как легко запретить себе общаться с Россией, так легко и разрешить, в зависимости от ситуации.