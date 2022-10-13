В США оценили идею введения бесполетной зоны над Украиной

Идея о введении бесполетной зоны над Украиной, с которой президент страны Владимир Зеленский обращался к НАТО, является «крайне неудачной», сообщает американский военный портал 19FortyFivе.

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Отмечается, что небо над страной вряд ли будет закрыто, потому что это может привести к эскалации конфликта, и западные самолеты вступят в прямое противостояние с ВКС России.

Однако бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис не исключил подобного развития событий. Он уверен, что российские ракетные удары по территории Украины могут вынудить НАТО ввести бесполетную зону над страной.

Ранее издание The Drive.сообщило, что страны НАТО в ответ на гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине могут применить обычные виды вооружений.