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6 минут назад

Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии

Lenta.ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ошибочно использовать вместо атомных электростанций уголь как энергоресурс. Об этом она высказалась в интервью немецкому телеканалу ARD.

Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тунберг назвала ошибкой отключение АЭС в Германии.

«Если они уже работают, то я думаю, что было бы ошибкой отключать их и переходить на уголь», — рассказала она.

Активистка добавила, что не стоит наращивать использование ископаемых источников энергии. При этом она отметила, что понимает важность уменьшения трат граждан на энергию.

Ранее Тунберг обвинила страны в использовании ископаемого топлива, среди которого нефть, каменный уголь, торф и другие виды горючего.

«И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором», — подчеркнула она.

В мире,Грета Тунберг,
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