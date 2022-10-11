В Киеве снесли 123-летний памятник Пушкину

В центре Киева демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РБК.

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Бронзовый бюст на площади Славы был установлен к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта в 1899 году. Это делает его самым старым памятником Пушкину в Киеве. Деньги на установку бюста собрали преподаватели и ученики 5-й мужской гимназии, перед которой был установлен памятник.

Памятник поэту был изготовлен в Санкт-Петербурге. На его пьедестале была надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину Киево-Печерская Гимназия. 1799. 26 мая 1899».