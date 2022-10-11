СМИ раскрыли планы Великобритании по уничтожению Крымского моста

Британская разведка еще в апреле 2022 года составила план по уничтожению Крымского моста. Об этом сообщил портал The Grayzone, основанный и редактируемый американским журналистом Максом Блюменталем.

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Издание со ссылкой на документы, которые предоставил анонимный источник, рассказало, что его составил военный Хью Уордом по запросу сотрудника британской разведки и советника генсека НАТО Криса Донелли. План датирован апрелем 2022 года. Его адресатами значатся высокопоставленные члены разведки Великобритании.

В документе Уордом описал стратегии, которые помогут Украине «создать угрозу Военно-морским силам России» в Черном море, а если точнее, то план подрыва Крымского моста. В частности, он предлагал уничтожить его с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотниками.

«Сценария со взрывом грузовика на Керченском мосту в плане не было. Тем не менее, очевидный интерес Великобритании в планировании такого нападения подчеркивает глубокую вовлеченность держав НАТО в прокси-войну на Украине… Примечательно, что при планировании способов разрушения Крымского моста нет никаких пунктов о предотвращении жертв среди гражданского населения», — отмечается в тексте.