Китай напомнил о плане США по захвату семи стран

На опубликованных кадрах запечатлено выступление генерала в отставке Уэсли Кларка. Во время своей речи военачальник рассказал о том, как в 2001 году представитель Генштаба поделился тайной стратегией США по захвату семи государств за пять лет. Речь шла об Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. Кроме того, Кларк утверждал, что сотрудники Пентагона сами до конца не понимали, каковы предпосылки военных действий.