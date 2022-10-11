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35 минут назад

Китай напомнил о плане США по захвату семи стран

Елена Прошина

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своих социальных сетях отрывок из речи генерала армии США про военные планы Пентагона двадцатилетней давности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Китай напомнил о плане США по захвату семи стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На опубликованных кадрах запечатлено выступление генерала в отставке Уэсли Кларка. Во время своей речи военачальник рассказал о том, как в 2001 году представитель Генштаба поделился тайной стратегией США по захвату семи государств за пять лет. Речь шла об Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане и Иране. Кроме того, Кларк утверждал, что сотрудники Пентагона сами до конца не понимали, каковы предпосылки военных действий.

«Когда у тебя есть только молоток, все выглядит как гвоздь», – прокомментировал видео китайский дипломат, цитируя Кларка.

Чжао Лицзянь часто жестко комментирует действия западных стран в своих социальных сетях. Ранее он высказался о несправедливости американской демократии.

В мире,Генштаб,Пентагон,
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