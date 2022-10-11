Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

"<...> Мы не считаем, что сейчас - время любой стране предпринимать какие-либо действия, идущие на пользу способности г-на [президента России Владимира] Путина вести войну на Украине. Пусть сами эти лидеры говорят о своей встрече. <...> Однако мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с г-ном Путиным или Кремлем", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.