В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
52 минуты назад

Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

ТАСС

Белый дом подверг критике Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за визит их президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна во вторник в Россию.

"<...> Мы не считаем, что сейчас - время любой стране предпринимать какие-либо действия, идущие на пользу способности г-на [президента России Владимира] Путина вести войну на Украине. Пусть сами эти лидеры говорят о своей встрече. <...> Однако мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с г-ном Путиным или Кремлем", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он комментировал визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию и его переговоры с Путиным.

Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Представитель Белого дома ушел от прямого ответа на вопрос арабской журналистки о том, расценивает ли Вашингтон этот визит как "уход еще одного традиционного союзника" США и свидетельство сближения ОАЭ с Россией.

Третий президент ОАЭ наносит визит в Россию впервые после избрания на этот пост Высшим федеральным советом 14 мая. Однако с 1995 года он посещал Россию уже 11 раз. В октябре 2019 года в качестве наследного принца Абу-Даби Аль Нахайян принимал Путина в ходе государственного визита российского лидера в ОАЭ. После начала специальной военной операции России на Украине ближневосточная страна не стала вводить санкции в отношении Москвы. В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся 1 марта, Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.

В мире,Видео,Джон Кирби,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители