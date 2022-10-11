Белый дом раскритиковал визит президента ОАЭ в Россию

Белый дом подверг критике Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за визит их президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна во вторник в Россию.
"<...> Мы не считаем, что сейчас - время любой стране предпринимать какие-либо действия, идущие на пользу способности г-на [президента России Владимира] Путина вести войну на Украине. Пусть сами эти лидеры говорят о своей встрече. <...> Однако мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с г-ном Путиным или Кремлем", - заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он комментировал визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию и его переговоры с Путиным.
Представитель Белого дома ушел от прямого ответа на вопрос арабской журналистки о том, расценивает ли Вашингтон этот визит как "уход еще одного традиционного союзника" США и свидетельство сближения ОАЭ с Россией.
Третий президент ОАЭ наносит визит в Россию впервые после избрания на этот пост Высшим федеральным советом 14 мая. Однако с 1995 года он посещал Россию уже 11 раз. В октябре 2019 года в качестве наследного принца Абу-Даби Аль Нахайян принимал Путина в ходе государственного визита российского лидера в ОАЭ. После начала специальной военной операции России на Украине ближневосточная страна не стала вводить санкции в отношении Москвы. В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся 1 марта, Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.