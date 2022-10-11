В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми

«Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям», — подчеркнула она.