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32 минуты назад

Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20

Елена Прошина

Госслужащие Вашингтона не станут бойкотировать грядущее выступление представителей России на заседание G20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Минфине США.

Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В агентстве напомнили, что в апреле чиновники из ряда стран, в том числе и Соединенных Штатов, встали и ушли во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20. Таким образом они решили выразить протест против спецоперации РФ на Украине.

«Глава Минфина и другие должностные лица США вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут представители России и осудить действия страны на Украине», — говорится в тексте.

Напомним, что очередной саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали. На него приглашены президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Лидер РФ заявлял, что страна точно примет участие в саммите, но свое личное присутствие пока не подтвердил. Зеленский на этот счет также пока не принял окончательного решения.

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