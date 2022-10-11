Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20

Госслужащие Вашингтона не станут бойкотировать грядущее выступление представителей России на заседание G20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Минфине США.
В агентстве напомнили, что в апреле чиновники из ряда стран, в том числе и Соединенных Штатов, встали и ушли во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20. Таким образом они решили выразить протест против спецоперации РФ на Украине.
«Глава Минфина и другие должностные лица США вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут представители России и осудить действия страны на Украине», — говорится в тексте.
Напомним, что очередной саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали. На него приглашены президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Лидер РФ заявлял, что страна точно примет участие в саммите, но свое личное присутствие пока не подтвердил. Зеленский на этот счет также пока не принял окончательного решения.