Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20

Госслужащие Вашингтона не станут бойкотировать грядущее выступление представителей России на заседание G20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Минфине США.

В агентстве напомнили, что в апреле чиновники из ряда стран, в том числе и Соединенных Штатов, встали и ушли во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20. Таким образом они решили выразить протест против спецоперации РФ на Украине.

«Глава Минфина и другие должностные лица США вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут представители России и осудить действия страны на Украине», — говорится в тексте.