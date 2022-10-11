Пока вы не уснули: реакция Запада на удары по Украине и поручение Шойгу

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеры осудили удары по Украине и пообещали свою поддержку. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам, передает РИА «Новости».
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 11 октября, пишет ТАСС. О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым продлевается действие отдельных специальных экономических мер. В частности, это касается продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или выступили за антироссийские санкции, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
У стран Евросоюза не будет возможности реэкспортировать нефть в другие страны ЕС или в третьи страны. Речь идет о государствах, которым в качестве исключения разрешили на временной основе импортировать российскую трубопроводную нефть, заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, передает РИА Новости. Именно так он прокомментировал планы Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода «Дружба».
На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал». По данным канала, около 11:00 произошли взрывы в Днепропетровской и Николаевской областях, вероятно, сработала система ПВО.
Японский автоконцерн Nissan сообщил, что столкнулся с единовременными убытками в размере около 100 миллиардов иен (686 млн долларов) после того, как принял решение покинуть российский рынок. Это следует из заявления компании.
Владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики. Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Оно отметило, что такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана. Вместе с тем министерство указало на выявление таких случаев.
Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал отказ властей Швеции допустить российских представителей к расследованию взрывов на «Северных потоках». Специалист отметил, что РФ не была заинтересована в произошедшем, а позиция властей Швеции говорит о том, что им есть, что скрывать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир на Украине возможен только после переговоров между РФ и США. Как сообщает ТАСС, в интервью немецкому журналу Cicero он заявил, что перемирие нужно заключать не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном.
Депутата Мосгордумы, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида задержали в Москве по делу о неоплаченном бензине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным Baza, 24 сентября Зюганов-младший заправил свою машину на заправке «Роснефти», приложил к терминалу карту и уехал, но, как оказалось, оплата не прошла.