Пока вы не уснули: реакция Запада на удары по Украине и поручение Шойгу

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Как на Западе отреагировали на ракетные удары России по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеры осудили удары по Украине и пообещали свою поддержку. Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам, передает РИА «Новости».

Шойгу дал поручение по мобилизованным гражданам

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом в специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 11 октября, пишет ТАСС. О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Путин продлил действие указа об антисанкциях

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым продлевается действие отдельных специальных экономических мер. В частности, это касается продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или выступили за антироссийские санкции, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Получающим российскую нефть странам поставили условие

У стран Евросоюза не будет возможности реэкспортировать нефть в другие страны ЕС или в третьи страны. Речь идет о государствах, которым в качестве исключения разрешили на временной основе импортировать российскую трубопроводную нефть, заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, передает РИА Новости. Именно так он прокомментировал планы Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода «Дружба».

СМИ: воздушная тревога снова объявлена во всех областях Украины

На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал». По данным канала, около 11:00 произошли взрывы в Днепропетровской и Николаевской областях, вероятно, сработала система ПВО.

Nissan подсчитал убытки после ухода из России

Японский автоконцерн Nissan сообщил, что столкнулся с единовременными убытками в размере около 100 миллиардов иен (686 млн долларов) после того, как принял решение покинуть российский рынок. Это следует из заявления компании.

В Узбекистане взлетели цены на аренду из-за россиян

Владельцы жилья в Узбекистане в условиях большого потока иностранцев в республике массово выселяют местных арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики. Кроме того, они резко повысили стоимость аренды квартир, указало ведомство. Оно отметило, что такой наплыв граждан положительным образом отражается на туристическом потенциале Узбекистана. Вместе с тем министерство указало на выявление таких случаев.

«Есть, что скрывать»: эксперт о недопуске РФ к расследованию ЧП на «Северных потоках»

DPA\TACC

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал отказ властей Швеции допустить российских представителей к расследованию взрывов на «Северных потоках». Специалист отметил, что РФ не была заинтересована в произошедшем, а позиция властей Швеции говорит о том, что им есть, что скрывать.

Орбан назвал условие мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир на Украине возможен только после переговоров между РФ и США. Как сообщает ТАСС, в интервью немецкому журналу Cicero он заявил, что перемирие нужно заключать не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном.

В Москве задержали внука Зюганова