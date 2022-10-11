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5 минут назад

В Киеве сообщили о веерных отключениях света

Lenta.ru

Жители Киева рассказали о веерных отключениях света. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

В Киеве начались веерные отключения света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В украинских пабликах пишут о проблемах со светом в трех районах региона, а именно в Дарницком, Оболонском, Подольском районах столицы. Помимо этого, оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» сообщил о применении принудительных ограничений на потребление электричества в в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявлял, что в столице не планируются аварийные отключения электроэнергии. По его словам, в городе удалось наладить электроснабжение.

До этого сообщалось о серии ракетных ударов в шести областях Украины. Уточнялось, что атаке подверглись Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

В мире,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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