В Киеве начались веерные отключения света

Жители Киева рассказали о веерных отключениях света. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

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В украинских пабликах пишут о проблемах со светом в трех районах региона, а именно в Дарницком, Оболонском, Подольском районах столицы. Помимо этого, оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» сообщил о применении принудительных ограничений на потребление электричества в в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявлял, что в столице не планируются аварийные отключения электроэнергии. По его словам, в городе удалось наладить электроснабжение.