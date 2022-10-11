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27 минут назад

Зеленский запросил у G7 «воздушный щит»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 попросил страны-участницы встречи о помощи в создании «воздушного щита» на Украине, подразумевая поставки современных и эффективных систем ПВО. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский запросил у G7 «воздушный щит»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первый пункт — оборонная поддержка, "воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары (со стороны России) перестанут работать», — сказал Зеленский, выступая на проходящем в онлайн-формате саммите.

После этого глава Украины призвал G7 помочь стране в создании такого рода защиты.

Также в своем обращении на саммите Зеленский опроверг планы по ведению военных действий против Белоруссии, отмечая, что Киев «интересует только восстановление территориальной целостности» Украины. В подтверждение своих слов он предложил разместить на украинско-белорусской границе международных наблюдателей, которые бы мониторили ситуацию с безопасностью.

В мире,Владимир Зеленский,
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