Зеленский запросил у G7 «воздушный щит»

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 попросил страны-участницы встречи о помощи в создании «воздушного щита» на Украине, подразумевая поставки современных и эффективных систем ПВО. Его слова приводит «РИА Новости» .

«Первый пункт — оборонная поддержка, "воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары (со стороны России) перестанут работать», — сказал Зеленский, выступая на проходящем в онлайн-формате саммите.

Также в своем обращении на саммите Зеленский опроверг планы по ведению военных действий против Белоруссии, отмечая, что Киев «интересует только восстановление территориальной целостности» Украины. В подтверждение своих слов он предложил разместить на украинско-белорусской границе международных наблюдателей, которые бы мониторили ситуацию с безопасностью.