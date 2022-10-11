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20 минут назад

Зеленский предложил G7 поддержать его идею о наблюдателях на границе Украины и Белоруссии

ТАССиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский предложил во вторник разместить миссию международных наблюдателей на границе его страны с Белоруссией и попросил лидеров стран Группы семи поддержать эту идею.

"Украина не планировала и не планирует военных мер в отношении Белоруссии", - заявил Зеленский, выступая во вторник по видеосвязи перед участниками совещания лидеров G7, состоявшегося в онлайн-формате. "Чтобы полностью снять <...> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть отработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне Группы семи поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский.

Украина начала возводить укрепления на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что днем ранее по неофициальным каналам Минск был предупрежден о возможном нанесении удара по Белоруссии с территории Украины. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил во вторник, что украинская сторона пытается нанести удар по республике, используя вооруженные формирования, состоящие из бежавших из страны белорусских оппозиционеров.

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