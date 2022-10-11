"Украина не планировала и не планирует военных мер в отношении Белоруссии", - заявил Зеленский, выступая во вторник по видеосвязи перед участниками совещания лидеров G7, состоявшегося в онлайн-формате. "Чтобы полностью снять <...> те нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение. На границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть отработан нашими дипломатами. Я прошу вас на уровне Группы семи поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский.