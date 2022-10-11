Болгары открестились от участия в подрыве Крымского моста

Болгары не причастны в подрыве одного из участков Крымского моста, российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к взрыву и уверена в отсутствии вины у Болгарии. Об этом в эфире «Болгарского национального телевидения» заявил премьер-министр страны Гылыб Донев.

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Действующий премьер открестился от публикаций в местных СМИ, которые ранее писали о возможном болгарском следе в подготовке диверсии. Донев отметил, что в материалах расследования российских правоохранительных органов Болгария указана лишь как точка на маршруте подорвавшегося грузовика, а не как возможный участник.