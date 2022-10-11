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36 минут назад

Болгары открестились от участия в подрыве Крымского моста

Lenta.ru

Болгары не причастны в подрыве одного из участков Крымского моста, российская сторона и не обвиняла Софию в причастности к взрыву и уверена в отсутствии вины у Болгарии. Об этом в эфире «Болгарского национального телевидения» заявил премьер-министр страны Гылыб Донев.

Болгары открестились от участия в подрыве Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

Действующий премьер открестился от публикаций в местных СМИ, которые ранее писали о возможном болгарском следе в подготовке диверсии. Донев отметил, что в материалах расследования российских правоохранительных органов Болгария указана лишь как точка на маршруте подорвавшегося грузовика, а не как возможный участник.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованным при участии украинских спецслужб.

В мире,Крымский мост ЧП,МВД России,
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