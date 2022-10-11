СМИ: во Львовской области уничтожены две электроподстанции

Две электроподстанции уничтожены ракетными ударами во Львовской области. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, сегодня, 11 октября, ракеты попали в две подстанции, которые уже подверглись обстрелам в понедельник, 10 октября. Козицкий констатировал, что они «полностью уничтожены».

Напомним, что 10 октября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.