Днепропетровские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о выходе из строя из-за попадания ракет энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Об этом пишет РИА Новости.

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«Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света», - пояснил он.

По словам Резниченко, энергетики работают над восстановлением системы, при этом в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии.

«Для того, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура», - заявил он.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.