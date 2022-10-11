Финские аптеки ограничили продажу препаратов йода

Препараты йода заканчиваются в аптеках Финляндии после публикации новых рекомендаций министерства социальных дел и здравоохранения о применении этого медикамента в случае радиационной угрозы. Об этом сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.

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"Сегодня спрос был так высок, что у нас временно закончились таблетки", - сказала менеджер университетской аптеки Хельсинки Кати Вуорикаллас. Большое число желающих приобрести препараты йода также замедлило работу сайта аптеки. "Некоторое время сайт не работал - приток посетителей был слишком большим и внезапным. Не все клиенты успели приобрести медикаменты", - добавила она.

По словам сотрудников, министерству следовало заранее уведомить аптеки о новых рекомендациях и потенциальном повышении спроса на йод.

По данным газеты, аптекам пришлось ограничить число упаковок препаратов йода, отпускаемых в одни руки. Сейчас один покупатель может приобрести две маленькие или одну большую упаковку таблеток.

Руководитель отдела агентства по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea ("Фимеа") Йоханна Линнолахти заявила, что "существующих запасов йода в Финляндии недостаточно, чтобы удовлетворить потребность всех граждан". В данный момент в Финляндии доступен только один лекарственный препарат, подходящий под новые рекомендации Минздрава. Это таблетки Jodix по 130 мг, которые продаются в упаковках по 10 и 100 таблеток.