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32 минуты назад

СБУ пригрозила украинцам наказанием за видеозаписи ударов

Мария Иванова

Служба безопасности Украины (СБУ) призвала украинцев не публиковать в соцсетях видео с последствиями ударов и напомнила им об уголовной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

В СБУ заявили, что такие записи могут пригодиться российским военным, «которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее».

Украинские СМИ заявили о падении ракеты рядом с офисом СБУ в Киеве

СБУ опубликовала видео с мужчиной, который отправил друзьям запись атаки дронов, на которой «были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры».

«Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем оно было использовано пропагандистскими СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов», - заявил человек на видео.

В СБУ напомнили, что за подобные действия грозит уголовная ответственность, полиция отслеживает публикацию таких видео.

10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

В Минобороны РФ заявили, что массированный удар продолжался 11 октября, все назначенные объекты были поражены.

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