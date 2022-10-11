Украинские СМИ сообщили о стрельбе в Киеве

В Киеве прозвучала стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Klymenko Time.

По информации украинского издания «Вести», комментариев правоохранительных органов и иных официальных структур по поводу происшествия пока нет. Детали инцидента выясняются.

Напомним, что 10 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу — местные СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры по всей стране, в том числе и в Киеве. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.