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38 минут назад

Украинские СМИ сообщили о стрельбе в Киеве

Никита Бородкин

В Киеве прозвучала стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Klymenko Time.

По информации украинского издания «Вести», комментариев правоохранительных органов и иных официальных структур по поводу происшествия пока нет. Детали инцидента выясняются.

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Напомним, что 10 октября на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу — местные СМИ сообщали о взрывах на объектах критической инфраструктуры по всей стране, в том числе и в Киеве. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

11 октября Вооруженные силы РФ продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам.

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