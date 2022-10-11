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39 минут назад

Орбан назвал условие мира на Украине

Никита Бородкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир на Украине возможен только после переговоров между РФ и США. Как сообщает ТАСС, в интервью немецкому журналу Cicero он заявил, что перемирие нужно заключать не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном.

Орбан назвал условие мира на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе», — заявил Орбан.

Премьер добавил, что Украина сохраняет способность обороняться исключительно благодаря поддержке со стороны США.

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В тоже время Орбан не считает президента Соединенных Штатов Джо Байдена хорошим переговорщиком — он зашел слишком далеко, когда позволял себе высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.

«То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир — это имя Дональда Трампа», — убежден Орбан.

Также венгерский премьер заявил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине. Он напомнил, что политик уже смогла не допустить вооруженного столкновения в 2014 году, во время вхождения Крыма в состав России, — ее дипломатические усилия тех времен Орбан назвал «шедевром».

Напомним, что сейчас Виктор Орбан находится с визитом в Берлине. 9 октября он провел встречу с Меркель, а 10 октября — с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробности их переговоров остались неизвестны.

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