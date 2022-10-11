Украинские СМИ сообщают о стрельбе в Киеве

В Киеве слышат звуки стрелкового боя, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Клименко тайм».

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Информацию также подтверждает украинское издание «Вести» — отмечается, что официальных комментариев от властей по этому вопросу пока нет.