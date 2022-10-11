Украинские СМИ сообщают о стрельбе в Киеве

В Киеве слышат звуки стрелкового боя, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Клименко тайм».
Информацию также подтверждает украинское издание «Вести» — отмечается, что официальных комментариев от властей по этому вопросу пока нет.
Накануне на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде областей, региональные руководители писали о повреждениях объектов критической инфраструктуры из-за ракетных ударов. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что еще 301 населенный пункт остается обесточенным после ударов Вооруженных сил РФ. Украинские власти призвали минимизировать потребление электроэнергии.