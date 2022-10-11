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46 минут назад

МО Молдавии опровергло сообщение о пролете над страной ракеты РФ

Газета.Ru

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о том, что ее воздушное пространство сегодня пересекла российская ракета, передает РИА «Новости».

МО Молдавии опровергло сообщение о пролете над страной ракеты РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией, назвав это нарушением нейтралитета страны. Она добавила, что это является нарушением нейтралитета Молдавии.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.

Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».

Носатый заявил, что республика планирует закрыть свое воздушное пространство на фоне российских ракетных ударов по Украине. По его словам, поскольку ракеты запускаются из акватории Черного моря, они могут пересекать воздушное пространство Молдавии.

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