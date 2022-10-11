МО Молдавии опровергло сообщение о пролете над страной ракеты РФ

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о том, что ее воздушное пространство сегодня пересекла российская ракета, передает РИА «Новости».

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Президент Молдавии Майя Санду осудила пролет российских ракет над Молдавией, назвав это нарушением нейтралитета страны. Она добавила, что это является нарушением нейтралитета Молдавии.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.

Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».