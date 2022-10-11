Украинский посол подтвердил желание Киева уничтожить Крымский мост

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что киевские власти изначально говорили о желании разрушить Крымский мост. При этом он подчеркнул, что о том, причастен ли Киев к теракту на мосту «узнаем позже», пишет РИА Новости.
«Я думаю, мы узнаем позже (…) Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность», - заявил Пристайко в эфире британского телеканала Sky News.
Утром 8 октября на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о том, что ЧП на мосту в Крым – «это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью его было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры».
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. Что касается автомобильного транспорта, то пока въезд на пост разрешен только для легковых машин.